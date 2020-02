"국가의 부름에 언제든 응하겠다"



24일 서울 강남구 코엑스에서 진행된 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 쇼케이스에서 방탄소년단 맏형 진이 군입대에 대한 질문을 받고 솔직하게 답했다.



진은 "많은 분들이 궁금해 할 텐데 군입대 관련해서 아직 결정된 게 없다."고 선을 그으면서도 "병역은 당연한 의무라고 생각하고, 나라의 부름이 있으면 언제든지 응할 예정이다. 만약 결정되고 좋은 모습을 보여드리고 싶다."고 말했다.



앨범은 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA, 이하 페르소나)'는 앨범에 실린 5곡과 15곡의 신곡을 포함해 총 20개 트랙으로 구성되어 있다.



'페르소나'는 선주문량이 410만장을 넘어서고, 발매 첫날 총 265만3050장의 판매고를 기록하는 등 역대 앨범 최다 판매를 기록하며 저력을 입증했다.



(SBS funE 강경윤 기자)