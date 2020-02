방탄소년단 "압박 없다면 거짓말" 솔직함 빛난 답변

한국 가요계의 새로운 기록을 그려나가고 있는 방탄소년단 멤버들이 '성취'에 대한 압박에 대해 솔직한 답변을 내놨다.



24일 서울 강남구 코엑스에서 진행된 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 쇼케이스는 코로나19 확산 여파로 팬과 취재진 없이 유튜브로 생중계됐다.



방탄소년단은 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA, 이하 페르소나)'로 빌보드200 1위에 오를 것으로 유력한 상황.



제이홉은 "우리들의 이야기다. 7년동안 활동하며 느낀 감정들과 팬 여러분들에 대한 마음을 담았다. 팬 여러분들도 이러한 감정을 느꼈으면, 서로에게 의미 있는 앨범에 되었으면 하는 것이 첫 번째 목표"라고 말했다.



슈가는 "성과에 대한 압박이 없다면 거짓말인 것 같다. 하지만 이제는 목표보다 목적이 중요해졌다. 기록이나 성과보다는 성취가 중요해졌다. 우리가 즐길 수 있고 할 수 있는 것에 대해 생각하면서 나아간다. 이전에도 그랬고 지금도 그렇다. 그렇게 하다 보면 성과도 따라오지 않을까"라고 답했다.



'페르소나'는 해당 선주문량이 410만장을 넘어서고, 발매 첫날 총 265만3050장의 판매고를 기록하는 등 역대 앨범 최다 판매를 기록하며 저력을 입증했다.



(SBS funE 강경윤 기자)