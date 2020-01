방탄소년단 '블랙스완', 빌보드 핫 100-200차트 동시 진입

그룹 방탄소년단이 빌보드 메인차트 두곳에 나란히 이름을 올렸다.



28일(한국 시각) 빌보드 최신 차트에 따르면 '블랙 스완'은 2020년 2월 1일 자 빌보드 핫 100 차트에서 57위에 진입했다. '블랙 스완'은 지난 17일 전 세계 음원 사이트를 통해 처음 공개된 이후 아이튠즈 93개국 톱 송 차트 1위에 이어 빌보드 핫 100 차트에 곧바로 진입하며 글로벌한 인기를 입증했다.



이로써 방탄소년단은 '블랙 스완'을 통해 통산 8번째 핫 100 차트 진입 기록을 완성했다. 이와 함께 방탄소년단은 오는 2월 21일 발매하는 정규 4집 MAP OF THE SOUL:7에 대한 기대감도 더욱 높였다. 이 앨범은 선 주문량 342만 장을 돌파, 자체 기록을 경신했다.



'블랙 스완'은 트랩 비트와 로파이 기타 선율, 훅 등이 가미된 몽환적 느낌의 이모 힙합(Emo Hip Hop) 장르 넘버. 슬로베니아 현대 무용 팀 앰엔 댄스 컴퍼니가 함께 한 군무는 순수예술과 K팝의 절묘한 조화를 통해 방탄소년단만이 할 수 있는 '융합의 음악'을 꾀했다.



방탄소년단은 이와 함께 2019년 4월 발매한 앨범 MAP OF THE SOUL:PERSONA로 2020년 2월 1일 자 빌보드 200 차트 152위를 마크, 통산 35주째 차트인 기록을 이어갔다.



이 앨범은 직전 주 빌보드 200 차트 172위보다 20계단 상승하는 모습을 보였다.



방탄소년단은 오는 28일 미국 CBS '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'(The Late Late Show with James Corden)을 통해 '블랙 스완' 무대를 최초로 공개한다.



(SBS funE 강경윤 기자)