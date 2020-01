삼성SDS가 영국 글로벌 브랜드 컨설팅업체 '브랜드파이낸스'가 실시한 IT 서비스 기업 브랜드 가치 평가에서 지난해 대비 한 단계 상승한 11위를 기록했다고 밝혔습니다.



1위는 글로벌 IT 컨설팅 그룹 액센추어, 2위는 IBM이었습니다.



브랜드파이낸스는 삼성SDS의 브랜드 가치가 전년 대비 7% 상승한 37억 달러(4조 3천억 원)를 기록해 25대 글로벌 IT 서비스 기업 중 순위가 상승한 2개 기업 중 하나라고 소개했습니다.



브랜드파이낸스는 삼성SDS의 브랜드 가치 성장 비결로 IT 서비스 시장의 평균을 상회하는 성장률, AI·IoT·블록체인, 5G, 클라우드 등 첨단 IT 기술 기반의 사업 경쟁력 강화, 전략적 투자·글로벌 기업과의 파트너십 등을 꼽았습니다.