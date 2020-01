"'도깨비' 흥행 한 번 더"…엑소 찬열X펀치, '낭만닥터 김사부 2' OST 참여

드라마 '도깨비' OST로 큰 사랑을 받았던 엑소(EXO) 찬열과 펀치가 '낭만닥터 김사부 2' OST로 다시 한번 뭉쳤다.찬열과 펀치는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 SBS 월화드라마 '낭만닥터 김사부 2' OST 'Go away go away(고 어웨이 고 어웨이)'를 발매한다.'Go away go away'는 극 중 김사부(한석규)의 쓸쓸함과 애틋함, 그리고 화려함까지 모든 감정을 담아낸 곡으로, 메인 테마의 기타 사운드와 찬열, 펀치의 목소리가 어우러져 풍성한 사운드를 선사한다. 아련한 기타 연주 위로 펀치의 섬세하면서 감성적인 보이스, 찬열의 강렬한 래핑과 노래가 더해져 다채로운 매력으로 리스너들을 사로잡을 전망이다.찬열과 펀치는 지난 2016년 드라마 '도깨비' OST 'Stay With Me(스테이 위드 미)'로 음원차트를 석권하며 메가 히트를 기록한 바 있다. 이에 '낭만닥터 김사부 2' OST로 다시 한 번 만난 두 아티스트의 호흡에 가요팬들의 기대와 이목이 집중되고 있다.드라마 '낭만닥터 김사부 2' OST는 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야' 등에 참여한 국내 최고의 OST 프로듀서 송동운이 총괄 프로듀싱을 맡아 명품 OST를 선보이고 있다. 앞서 공개한 백현의 '너를 사랑하고 있어'로 음원차트 1위를 기록하는 등 막강한 흥행력을 자랑하며 음악팬들의 기대를 모으고 있다.한편 '낭만닥터 김사부 2'는 20일 밤 9시 40분 5회가 방송된다.[사진 = 냠냠엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 제공](SBS funE 강선애 기자)