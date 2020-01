그룹 젝스키스 출신 가수 강성훈이 붉은 머리로 변신했다.



강성훈은 16일 SNS(사회관계망서비스)를 통해 오는 2월 14일, 15일 진행하는 미니콘서트&팬미팅 '포 유 앤드 아이(For You & I)' 이미지를 공개했다.



공개된 사진 속 강성훈은 강렬한 붉은색으로 헤어 색상을 바꾼 모습이다. 또 양 손의 손가락을 깍지 끼고 입에 댄 채 짙은 눈빛과 시니컬한 표정을 지으며 정면을 응시하고 있다.



강성훈의 '포 유 앤드 아이'는 변함없는 지지를 보내주고 있는 팬들에게 고마운 마음을 전하는 자리다. 팬들과 소통할 수 있는 다양한 이벤트를 준비하고 있다는 후문이다.



지난해 12월 22일 발매한 '유 아 마이 에브리띵(you are my everything)' 첫 무대, 신곡 공개 등 자리도 마련된다.



'포 유 앤드 아이' 티켓 예매는 오는 20일과 22일 인터파크를 통해 진행된다.



[사진=강성훈 인스타그램]



(SBS funE 강수지 기자)