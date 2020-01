내한공연 앞둔 퀸, 공항 운집한 팬들 떼창에 "놀라운 환영, 감사하다"

록 밴드 퀸(QUEEN) 기타리스트 브라이언 메이가 내한 공연을 앞두고 한국 팬들에게 반가운 인사를 건넸다.브라이언 메이는 15일 SNS(사회관계망서비스)에 태극기 사진과 함께 "지금 한국행 비행기다. 우리가 가고 있다. 준비됐나?"라는 내용의 글을 게재했다.또 인천 국제공항에 도착해서는 공항에 모여 퀸을 환영하기 위해 모인 팬들을 담은 영상을 촬영해 SNS에 게재했다. 공개된 영상 속 팬들은 저마다 현수막을 들고 퀸을 향해 함성을 질렀다. 또 퀸의 곡 'We Are The Champions'를 떼창 하며 이들을 환영했다.영상과 함께 브라이언 메이는 "한국 팬들, 감사하다. 정말 놀라운 환영이다. 이런 환영을 해줄 줄 전혀 몰랐다"라며 "모든 사람들과 악수를 하고 포옹을 할 시간이 있었더라면 좋았을텐데. 정말 고맙다. 콘서트에서 만나길 기대하고 있다"고 팬들을 향해 고마운 마음을 전달했다.퀸은 오는 18일~19일 현대카드의 초청으로 서울 구로구 고척스카이돔에 첫 단독 내한공연 '더 랩소디 투어(Queen+Adam Lambert The Rhapsody Tour)'을 펼친다. 이번 공연에는 브라이언 메이와 드러머 로저 테일러, 고 프레디 머큐리를 대신해 '아메리칸 아이돌' 출신 가수 애덤 램버트가 무대에 오른다.지난 1971년 영국에서 결성된 퀸은 고(故) 프레디 머큐리, 브라이언 메이, 존 디콘, 로저 테일러로 구성된 4인조 밴드다. 지난 2018년 고 프레디 머큐리의 삶을 다룬 영화 '보헤미안 랩소디'가 개봉하며 국내에서도 대단한 '퀸 열풍'이 불었다.[사진=브라이언 메이 인스타그램, 현대카드](SBS funE 강수지 기자)