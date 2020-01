※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

살면서 "내일은 오늘보다 더 낫겠지", "우리에게 좋은 날이 올 거야"라는 생각과 믿음을 포기하지 않게 됩니다. 물론 생각대로 되지는 않지만, 그래도 그런 믿음 하나 없이 산다면 더욱 고단해질 것입니다. 오늘도 이런저런 소식을 전하다 보니 우울하고 답답해집니다. 그래도 우리에게는 더 나은, 더 좋은 날이 오리라는 믿음을 나누면서 방송을 마무리하고 싶었습니다. 그리스 성악가 Agnes Baltsa가 부른 'Aspri Mera Ke Ya Mas(there will be fine days, even for us)'를 들려드렸습니다.영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)