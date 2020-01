태연, '분위기 여신'…신곡 '내게 들려주고 싶은 말' 티저 공개

그룹 소녀시대 멤버 태연이 신곡 '내게 들려주고 싶은 말' 뮤직비디오 티저 영상, 티저 이미지에서 청순한 매력을 뽐냈다.태연 소속사 SM엔터테인먼트는 14일 태연 정규 2집 리패키지 앨범 'Purpose(퍼포즈)' 타이틀곡 '내게 들려주고 싶은 말 (Dear Me)' 뮤직비디오 티저 영상과 티저 이미지를 공개했다.뮤직비디오 티저는 신곡의 분위기와 태연의 감성을 느낄 수 있는 감각적인 영상으로 꾸며졌다. 영상 속 태연은 청순하면서도 그윽한 분위기를 발산하고 있다.이날 공개된 티저 이미지를 통해서는 나른한 느낌 속 태연의 신비로우면서도 청초한 매력을 만나볼 수 있다.'내게 들려주고 싶은 말'은 '자신을 더욱 믿고 사랑하자'는 긍정적인 메시지를 담아 따뜻한 위로를 주는 발라드 곡이다. 어쿠스틱 기타 선율과 태연의 호소력 있는 목소리가 어우러진다.태연은 오는 17~19일 3일간 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 'TAEYEON CONCERT – THE UNSEEN(태연 콘서트 – 디 언신)'을 개최하고 '내게 들려주고 싶은 말 (Dear Me)' 무대를 처음으로 선보인다.이번 리패키지 앨범에는 기존 수록곡 12곡에 신곡 3곡을 추가한 총 15개 트랙이 담긴다. 태연은 오는 15일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 정규 2집 리패키지 앨범 'Purpose' 전곡을 공개한다. 앨범은 같은 날 오프라인에서 음반으로도 발매된다.[사진=SM엔터테인먼트](SBS funE 강수지 기자)