[취재파일] 본격화한 '집값 자금 추적' 전쟁…"누구냐, 너!"

17년 전 개봉한 영화의 대사 한 구절이 떠올랐습니다. "누구냐, 너." 그만큼 메시지는 명확했습니다. 베일에 감춰진 존재를 밝혀내겠다는 의지 또한 단단해 보였습니다. 국토부가 개정한 '주택자금조달계획서' 얘기입니다. 집 살 때 들어가는 돈을 어떻게 마련했는지, 더 구체적이고 실증적으로 증빙하도록 서류 형식과 절차를 개정한 것입니다. 개정된 시행령과 시행규칙은 이렇게 말하고 있었습니다. "앞으로 집을 사려면 <누가>, <언제>, <어디서>, <무엇을>, <어떻게> 했는지 빠짐없이 모두 소상히 밝혀라." 국토부 관계자는 "기존 제도에 살을 덧붙인 것이다"라며 완곡한 표현을 썼지만, 시장은 "살을 도려내는 것이다"라고 맞받았습니다. 무엇이, 어떻게 그리고 결정적으로 '왜' 바뀐 것일까요?



● "누구냐, 너"



20대 중반 직장인이 있습니다. 지난해 초, 서울 강남에 있는 10억 원이 넘는 아파트를 샀습니다. 자금의 80%를 "부모님에게 빌렸다"라고 신고했습니다. 분명히 "빌렸다"라고 했는데, 어쩐 일인지 원금과 이자를 갚은 내역은 없었습니다. 또 다른 10대 미성년자는 40대 부모님과 함께 12억 원짜리 집을 샀는데, "그동안 자기가 저금해온 4억 원을 집 사는 데 보탰다"라고 설명했습니다.



'갓 직장을 구했을 20대가 8억 원을 빌려 강남에 집을 사고, 10대 미성년자가 저금했던 4억 원을 집 사는 데 보냈다.' 불가능한 일은 아닙니다. 현실적으로 매우 어려워 보이기는 하지만, 어쨌든 적어도 '수학적'으로는 가능성이 '0'은 아닐 것입니다. (물론, '통계학적'으로는 큰 의미를 부여하기 어렵겠지만요.) 그래도 여전한 찜찜하고 석연찮은 느낌, 쉽게 지워지지 않습니다. 곱씹어볼수록 더 궁금해집니다. '은밀하게 뒤에 서 있을 거 같은 존재', 그가 누군지 말이죠.



그래서 국토부가 관계기관들과 합동으로 조사해봤습니다. 서울 지역에서 이뤄진 주택 매매를 분석해봤더니, 대략 35% 이상이 "문제가 있는 것으로 추정된다"라는 결론이 나왔습니다. (※ 실거래 조사 1차 조사 결과-19.11.28. : 주택 거래 1,536건 중 '탈세 의심'으로 국세청 통보 532건, 대출 규정 미준수 의심 23건, 부동산거래신고법 위반 10건')



100건 가운데 1~2건이면 '우연'이라고 할 수 있겠는데, 100건 중 35건이 수상하다면 그것은 규칙성을 가진 '필연'으로 봐야 할 것입니다. 국토부는 이 같은 '필연'들이 집값 상승을 이끌어가는 동력이라고 판단했습니다. 그래서 칼을 빼 들었습니다. 가장 근원적이고 본질적인 질문을 던지며 말이죠. "실제 돈을 댄 전주(錢主)… 누구냐, 너"



● "싸늘하다. 가슴에 비수가 날아와 꽂힌다."



국토부가 베일에 감춰진 존재를 파악하기 위해 들고나온 '방법론'은 단명합니다. 한 마디로 "밝고", 두 마디로 "투명하고", 세 마디로 "단호하게"입니다. 기본적으로 어두운 음지를 그대로 두지 않을 것이며, 거기서 일어나는 일을 투명하게 공개해, 문제가 있다면 끝까지 처벌하겠다는 것입니다.



우선 집 사는 들어가는 돈을 증여나 상속을 받는다면, 그것을 누구에게서 받는지 상세히 밝히게 했습니다. "누구에게 돈 받았어? 부모? 형제? 친척? 부부? 그것도 아니면 팬?" 돈을 건넨 주체가 누군지 공개하라는 것입니다. 기존에는 단순히 증여·상속 금액만 기재하면 됐는데, 앞으로는 돈을 주는 사람이 누군지 소상하게 다 밝히라는 것입니다. 당장 돈을 주려던 사람은 움찔할 수밖에 없게 됐습니다.



실제로 취재해 보니 특히 사업하는 분들의 부담이 커 보였습니다. 어느 유통업자는 "돈을 주는 것이 문제가 아니다. 문제는 사업하며 자금을 여기저기서 융통할 수밖에 없는데, 그것에 대한 자금 추적이 들어오면 솔직히 매우 부담스럽다. 싸늘하게, 가슴에 비수가 날아와 꽂히는 기분"이라고 털어놓았습니다.



이뿐 아니라, 돈을 주는 사람이 누군지 명확하게 구분하는 것은 세금 액수에도 큰 영향을 끼칩니다. 가령, 부부간에 서로 증여했다면 6억 원까지는 면세, 즉 세금을 내지 않아도 되지만, 만약 직계존비속이라면 얘기가 달라집니다. 면세 범위가 5천만 원까지로 확 좁아지기 때문입니다. 거기에 1억 원 이하는 10%, 1억~5억 원 20%, 5억~10억 원 30%, 10억~30억 원은 40%, 30억이 넘어가면 무려 절반을 세금으로 내야 합니다. 더욱이 미성년자라면, 면세 범위는 2천만 원으로 더 좁아집니다. 집을 사라고 주는 돈 상당 부분을 세금으로 내야는 것입니다.



이처럼 국토부가 돈을 준 주체가 <누구냐>를 철저하게 따지는 것은, 그만큼 '본인이 아닌 다른 누군가의 돈으로 집을 사는 경우가 많다'라는 판단에 따른 것입니다. 돈을 쉽게 주지 못하는 일종의 '진입 장벽'을 만들어두면, 자연스레 집을 사려는 수요가 줄어들 것이고, 이는 수요와 공급 법칙에 따라 집값 안정에 도움 될 것이라고 기대하는 것입니다.

● "동작 그만! 밑장 빼기냐?"



이번 개정안의 또 다른 특징은 "누가 준 것인가?"뿐 아니라 <무엇을> 주고받았는지도 따져보겠다는 것입니다. 그동안은 주택 구매자금 중 현금과 그와 비슷한 자산은 '현금 등'으로 뭉뚱그려 기재하게 돼 있습니다. 그런데 이것을 앞으로는 현금/기타 자산으로 나누고, 더 나아가 기타 자산이 있다면 그것이 무엇인지도 구체적으로 적시하게 바꿨습니다. 현금과 비슷한 자산 있다면, 그것이 금괴이냐, 비트코인이냐 이거까지도 명확하게 밝히라는 것입니다. 예상 가능한 모든 '꼼수'도 다 찾아내겠다는 것입니다.



여기가 끝이 아닙니다. 이런 자금을 <어떻게> 주고 또 받는지도 설명하게 했습니다. 계좌 이체했는지, 보증금·대출 승계인지, 아니면 현금으로 준 것인지도 밝혀야 합니다. 만약, 현금으로 집값을 냈다면 "오늘처럼 첨단 IT 금융기술이 발달한 시대에 왜 그 무거운 돈다발을 끙끙거리며 어렵게 싸 들고 가서 건넸는가?" 그 이유까지도 적어내야 합니다. 기록에 남지 않는 현금 거래까지 빠짐없이 확인해, 틈새를 주지 않겠다는 국토부의 강인한 의지를 엿볼 수 있는 대목입니다.



대상 범위도 기존 자금조달계획서 제출 대상을 기존 '투기과열지구 내 3억 원 이상 주택'에서 '투기과열지구·조정대상지역 3억 원 이상 주택 + 비규제 지역 6억 원 이상 주택'으로 확대했습니다. 이 범위에는 웬만한 수도권 주요 지역은 다 들어갑니다. 사실상 수도권 집값은 어떻게든 진정시키겠다는 취지로 보입니다. 이에 대해 어느 부동산 전문가는 "적어도 4월 총선까지는 아무것도 하지 말라고 '동작 그만' 하라는 것이다. 꼼수 부리지 말고, 시쳇말로 '밑장 빼기' 하지 말고 가만히 숨만 쉬고 있으라는 거 같다"라고 평하기도 했습니다.