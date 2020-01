방탄소년단, 오는 17일 정규4집 선공개곡 발표…컴백 맵 공개

새 앨범 발매 소식을 알린 그룹 방탄소년단(BTS)이 선공개곡으로 컴백 열기를 달군다.



방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 9일 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 컴백 맵을 공개했다.



공개된 컴백 맵에는 숫자 7 여러 개를 중첩시켜 입체적으로 표현한 '7' 이미지, 'MAP OF THE SOUL : 7' 콘텐츠 공개 일정이 담겼다.



콘텐츠 공개는 오는 10일 'Comeback Trailer : SHADOW'부터 타이틀곡(Lead Single) 뮤직비디오 공개까지 4단계로 나뉘어 진행된다.



특히 방탄소년단은 새 앨범 발매 한 달 전인 오는 17일 선공개곡(1st Single)과 아트 필름으로 팬들을 먼저 만난다.



또 컴백 트레일러, 콘셉트 포토, 런던, 베를린, 서울 등 특정 도시가 언급된 'CONNECT, BTS' 등 일정이 적혀 있어 어떤 콘텐츠와 일정으로 컴백을 예열할지 기대가 높아진다.



방탄소년단 네 번째 정규 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'은 오는 2월 21일 오후 6시 전 세계 동시 공개된다.



