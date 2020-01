트럼프 미국 대통령은 이라크 내 미군 주둔기지가 이란의 미사일 공격을 받은 것과 관련해 "괜찮다"며 현지시간 8일 오전 성명을 발표할 것이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이란의 미사일 공격 이후 트위터에 올린 글에서 "괜찮다(All is well)!. 이라크에 위치한 미군 기지 2곳에 이란의 미사일 발사가 있었다"며 "사상자와 피해에 대한 평가 작업이 현재 진행 중"이라고 말했습니다.



그러면서 "지금까지는 매우 좋다 (So far, so good)!"라며 "우리는 전 세계 그 어느 곳보다 단연코 가장 강력하고 가장 좋은 장비를 갖춘 군을 보유하고 있다!"고 밝혔습니다.



그는 "나는 내일 아침 성명을 발표할 것"이라고 덧붙였습니다.



