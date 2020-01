[스브스타] "제 노래 듣지 말아 주세요"…'음원차트 1위' 창모, 사재기 의혹에 '불쾌감'

가수 겸 음악 프로듀서 창모가 음원 사재기 의혹을 제기하는 일부 누리꾼들을 향해 불쾌한 심경을 드러냈습니다.창모는 어제(7일) 자신의 SNS에 "말씀 하나 드리겠다. 전 1등 하면 축하받을 줄 알았다. 근데 오해를 받고 있다"라고 사재기 의혹에 대해 언급했습니다.이어 그는 "많은 팬분들이 저한테 신경 쓰지 말라고 응원해줘서 늘 고맙다. 근데 팬들 말 듣고 신경 쓰지 않으려고 해도 기분이 안 좋은 건 사실이다"라면서 "떳떳하게 1위 했는데도 오해받을 바엔 그냥 내려가고 싶다. '메테오(METEOR)' 듣지 말아 주세요"라고 억울함을 호소했습니다.지난해 11월 발매된 창모의 신곡 '메테오'가 국내 주요 음원차트 1위를 차지하는 등 인기를 끌자 일부 누리꾼들은 창모를 향해 음원 사재기 의혹을 제기했습니다.창모의 게시 글에 동료 가수 박재범도 댓글을 남겨 눈길을 끌었는데요, 박재범은 "When u at the top they wanna tear u down(정상에 있을 때 그들은 널 무너뜨리고 싶어 한다). 사람들이 어떤 말을 하던 그건 본인에게 달리지 않았지만, 그걸 보고 어떻게 반응할지는 본인에게 달려있다. 그들의 수준을 맞춰 놀아주면 본인도 똑같은 사람이 된다"고 조언했습니다.이어 박재범은 "이걸 어떻게 극복하고 나가느냐에 따라 창모가 어떤 사람이고 어떤 유산을 남길지가 달려있다. 한국말 못해도 이해하길. 내가 너무 꼰대같이 안 보이길. 어쨌든 화이팅"이라며 창모를 응원했습니다.박재범의 응원 댓글에 창모는 답글로 하트 이모티콘을 남기며 고마운 마음을 전했습니다.(사진=창모·박재범 인스타그램)(SBS 스브스타)