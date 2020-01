'굿 가이' 변신한 SF9, 오늘(7일) 컴백…정규1집 감상 포인트 셋

그룹 SF9(에스에프나인)이 '굿 가이(Good Guy)'로 변신, 견고해진 세계관과 함께 돌아온다.



SF9 소속사 FNC엔터테인먼트는 7일 SF9이 이날 오후 6시 주요 음악 사이트를 통해 첫 번째 정규 앨범 '퍼스트 컬렉션(FIRST COLLECTION) 전곡 음원을 공개한다고 밝혔다.



더불어 소속사는 SF9의 새 앨범 감상 포인트를 세 가지 꼽았다.



◆ 'GOLDEN 등급'의 '굿 가이'로 변신



그동안 다양한 콘셉트를 소화해 온 SF9이 이번에는 슈트를 입고 돌아온다. 타이틀곡 '굿 가이(Good Guy)'의 분위기에 맞게 깔끔한 슈트 차림을 한 SF9은 자신감 넘치는 당당한 매력을 무장하고 활동에 나선다.



SF9 특유의 감각적인 퍼포먼스에 고급스러운 비주얼이 더해졌다. SF9만이 부여받을 수 있다고 설정된 일명 'GOLDEN 등급(GOLDEN RATED)'의 분위기가 돋보인다.



◆ 멤버들 앨범 전곡 참여…'음악적 성장'



이번 앨범에서 SF9은 전곡 작업에 적극으로 참여했다.



타이틀 곡 '굿 가이(Good Guy)'에는 영빈, 주호, 휘영, '나만 그래 (Am I The Only One)', '룰루랄라 (Lullu Lalla)', '널 꽉 잡은 손만큼 (Like The Hands Held Tight)', '타 (Fire)', '더 잔인하게 (Stop It Now)'에는 영빈, 주호, 휘영, 찬희가, '원 러브(One Love)'에는 주호, 휘영, '쉬(Shh)'에는 주호가 작사에 참여했다.



특히 평소 꾸준히 자작곡을 만들어 온 주호는 '춤을 출 거야 (Dance With Us)'의 작사, 작곡, 편곡 모두에 참여하며 음악적 실력을 뽐냈다.



'뷰티풀 라이트(Beautiful Light)'에는 SF9 전원이 작사에 참여했다. 가사에 판타지를 향한 사랑의 메시지, 앞으로도 함께 할 것을 약속하는 마음을 담았다.



◆ SF9의 세계관 정립…'영광(9lory)' 이끈다



SF9은 정규 1집 '퍼스트 컬렉션'을 통해 새로운 세계관을 구축하며 도약에 나선다.



SF9의 아홉 번째 음반 활동인 '퍼스트 컬렉션'은 아홉 명의 SF9이 그간 이룬 음악적 성취를 집대성하고, 이를 토대로 '영광(9lory)'을 맞이하게 된다는 독특한 세계관을 가지고 있다.



SF9은 사전 프로모션 콘텐츠를 통해 이를 설명했다. 앞서 공개된 세계관 트레일러 '9lory(글로리)'는 하나의 '황금 팔찌'가 여덟 개로 나눠지며 이야기가 시작된다. 이어 타이틀곡 '굿 가이(Good Guy)' 뮤직비디오에서 'GOLDEN 등급(GOLDEN RATED)'의 멤버들은 '황금 팔찌'를 쟁취하기 위해 선의의 경쟁에 나선다. 멤버들이 따낸 팔찌는 결국 하나가 되며 SF9의 새로운 시작을 알리게 된다.



[사진=FNC엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)