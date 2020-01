모모랜드 신곡 '떰즈업' MV, 공개 2일 만에 1000만 뷰 돌파

그룹 모모랜드 신곡 'Thumbs Up(떰즈업)' 뮤직비디오가 조회수 1000만 회를 돌파했다.



모모랜드 소속사 MLD엔터테인먼트는 2일 "모모랜드의 두 번째 싱글 'Thumbs Up(떰즈업)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1000만 뷰를 넘어섰다"고 밝혔다.



지난해 12월 30일 공개된 신곡 'Thumbs Up(떰즈업)'은 공개 2일 만에 조회수 1000만 뷰를 달성, 모모랜드의 여섯 번째 1억 뷰 영상 탄생을 예감케 한다.



모모랜드는 지난 1일 기준 3억 9700만 뷰를 기록한 '뿜뿜' 뮤직비디오를 비롯해 '배엠(BAAM)' 뮤직비디오와 안무 영상, '뿜뿜' 안무 영상, '바나나차차' 뮤직비디오등 5개의 1억 뷰 영상을 보유하고 있다.



'떰즈업(Thumbs Up)'은 모모랜드가 지난 3월 발매한 미니앨범 'Show Me' 타이틀곡 '암쏘핫(I'm So Hot)' 이후 9개월 만에 발표하는 신곡이다. 뉴트로 음악을 표방하고 있으며, 앞서 발표한 '뿜뿜', '배엠(BAAM)', '암쏘핫(I'm So Hot)'에서 볼 수 없었던 새로운 콘셉트를 내세운다.



강렬한 베이스와 펑키한 리듬의 브라스가 돋보이는 곡이다. 모모랜드 특유의 밝은 매력과 뉴트로풍의 후렴구는 중독성을 불러일으킨다.



모모랜드는 2일 케이블 채널 Mnet 음악 프로그램 '엠카운트다운' 출격으로 신곡 'Thumbs Up(떰즈업)'의 본격적인 음악 방송 활동에 돌입한다.



(SBS funE 강수지 기자)