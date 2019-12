美 빌보드 "엑소 '옵세션', '비평가 선정 올해 베스트 K팝 25' 1위"

그룹 엑소(EXO)의 곡 '옵세션(Obsession)'이 미국 빌보드가 발표한 '비평가들이 선정한 올해의 베스트 K-POP 송 25'에서 1위를 차지했다.



미국 유명 매체 빌보드는 29일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '비평가들이 선정한 올해의 베스트 K-POP 송 25(The 25 Best K-pop Songs of 2019: Critics' Picks)'를 발표했다.



지난달 27일(한국시간) 발매된 엑소 정규 6집 '옵세션'의 같은 이름 타이틀곡 '옵세션'은 이 발표 자료에서 1위를 거머쥐었다.



빌보드는 '옵세션'에 대해 "엑소의 어두운 면을 진정으로 느끼게 하는 곡"이라며 "엑소는 '옵세션'으로 놀라운 음악을 선사하며, K팝 왕관이 그들의 손에서 안전하다는 것을 증명했다"고 평했다.



다음은 빌보드가 발표한 '비평가들이 선정한 올해의 베스트 K-POP 송 25' 순위다.



▲ 1위 엑소 'Obsession'

▲ 2위 에이핑크 '%%'

▲ 3위 청하 '벌써 12시'

▲ 4위 투모로우바이투게더(TXT) '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)'

▲ 5위 헤이즈 'We Don't Talk Together (feat. 기리보이)'

▲ 6위 갓세븐 '니가 부르는 나의 이름'

▲ 7위 악뮤 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'

▲ 8위 화사 '멍청이(twit)'

▲ 9위 (여자)아이들 'LION'

▲ 10위 스트레이 키즈 'MIROH'

▲ 11위 CLC 'No'

▲ 12위 엔플라잉 '옥탑방(Rooftop)'

▲ 13위 에이티즈 'Say My Name'

▲ 14위 트와이스 'FANCY'

▲ 15위 방탄소년단 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)'

▲ 16위 NCT 127 'Highway to Heaven'

▲ 17위 R.Tee X Anda '뭘 기다리고 있어(What You Waiting For)'

▲ 18위 레드벨벳 'Psycho'

▲ 19위 아이유 'Blueming'

▲ 20위 ITZY '달라달라(DALLA DALLA)'

▲ 21위 블랙핑크 'Kill This Love'

▲ 22위 AB6IX 'BREATHE'

▲ 23위 세븐틴 '독 : Fear'

▲ 24위 Jvcki Wai, 영비, Osshun Gum & 한요한 '띵(DDING)'

▲ 25위 SuperM 'Jopping'



(SBS funE 강수지 기자)