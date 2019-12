미국 '연금송'은 이 노래…머라이어 캐리 25년 전 캐롤 1위

머라이어 캐리가 25년 전 발표한 노래로 빌보드 차트 1위에 올랐다.



12월 16일(현지시간) 빌보드에 따르면 머라이어 캐리가 부른 'All I Want for Christmas Is You'가 메인차트인 HOT100에서 1위를 차지했다.



'All I Want for Christmas Is You'는 지난 1994년 발표된 머라이어 캐리의 크리스마스 앨범 'Merry Christmas'에 수록된 곡이다. 한번 들으면 귀에 쏙 들어오는 신나는 멜로디와 머라이어 캐리의 전매특허인 고음이 돋보이는 노래로 매년 크리스마스 마다 전세계에 울려 퍼지는 인기 캐롤송이다.



머라이어 캐리는 25년 전 발매한 싱글로 빌보드 1위에 오르는 기염을 토했다. 이로써 통산 19번 째 빌보드 HOT 100 차트 1위곡을 보유하게 됐다. 1990년에 데뷔한 머라이어 캐리는 90년대와 2000년대, 2010년대에 모두 빌보드 차트 1위에 오른 아티스트가 됐다.



머라이어 캐리는 'All I Want for Christmas Is You' 1위 소식에 트위터를 통해 "우리가 해냈다"며 감격스러운 마음을 드러내기도 했다.



(SBS funE 김지혜 기자)