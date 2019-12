김재환, 오늘(12일) 미니2집 '모먼트' 발매…작사·작곡 참여

프로젝트 그룹 워너원 출신 가수 김재환이 작사, 작곡에 참여한 새 앨범을 발매한다.



김재환 소속사 스윙엔터테인먼트 측은 12일 김재환이 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 '모먼트(MOMENT)'를 발매하고 컴백 활동을 펼친다고 밝혔다.



이번 앨범에는 타이틀곡 '시간이 필요해'를 비롯해 'After party(애프터 파티)', '누나(NUNA)', 'Who Am I(후 엠 아이)', '파라다이스(Feat. 박우진 of AB6IX)', 'Zzz' 등 6곡이 수록됐다. 솔로 가수 김재환으로서 계속되는 새로운 시도 음악적 역량의 성장을 담아냈다.



김재환은 데뷔 앨범 '어나더(Another)'에 이어 '모먼트'에서도 역시 작사, 작곡에 참여했다. 정대감, 화이트99, 이단옆차기, TIME, GRVVITY 등 작사 및 작곡가들과의 협업으로 음악 완성도를 높였다. 더불어 워너원 멤버로 함께 활동한 그룹 AB6IX 멤버 박우진이 '파라다이스' 랩 메이킹과 피처링에 참여해 힘을 보탰다.



타이틀곡 '시간이 필요해'는 이별에 대한 후회와 그리움을 노래하는 알앤비 스타일 곡이다. 섬세한 김재환의 표현력과 깊어진 감성, 애절한 보컬이 돋보인다.



'모먼트' 재킷 이미지는 도시의 낮과 밤 등 두 가지 콘셉트로 구성됐다. 낮부터 밤까지 시간의 흐름에 따라 변화하는 분위기와 그에 따라 달라지는 '남자' 김재환만의 감성을 앨범에 담았다는 소속사 측의 설명이다.



김재환은 오는 13일 KBS2 음악 프로그램 '뮤직뱅크'에 출연해 타이틀곡 '시간이 필요해'와 수록곡 '누나(NUNA)' 무대를 최초 공개한다.



이어 14일과 15일에는 서울 잠실실내체육관에서 2019 김재환 첫 단독 콘서트 'illusion; 煥想(일루전; 환상)'을 개최한다.



[사진=스윙엔터테인먼트]



