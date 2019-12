BTS, 미국 빌보드 '올해 톱 아티스트' 15위…그룹 부문 2위

세계적 그룹 방탄소년단이 올해도 한국 가수로서는 유일하게 미국 빌보드가 결산한 연간 '톱 아티스트(Top Artists)'에 이름을 올렸습니다.



미국 빌보드가 현지 시간으로 어제(6일) 홈페이지에 발표한 연말 결산 차트에 따르면, 방탄소년단은 '톱 아티스트' 차트 15위에 랭크됐습니다.



이 차트 1위는 싱어송라이터 포스트 말론, 2위는 아리아나 그란데, 3위는 빌리 아일리시가 차지했습니다.



이후 4∼10위는 칼리드, 드레이크, 트래비스 스콧, 에드 시런, 테일러 스위프트, 릴 나스 엑스, 할시 순이었습니다.



방탄소년단은 지난해 8위에서 순위가 다소 내려갔지만 올해도 '톱 아티스트' 100팀 중 K팝 가수로선 유일하게 포함됐습니다.



방탄소년단은 '톱 아티스트 - 듀오/그룹' 부문에서는 조나스 브라더스에 이어 2위를 차지하며 지난해와 같은 순위를 유지했습니다.



방탄소년단은 '톱 빌보드 200 앨범' 부문에선 앨범 2장을 진입시켰습니다.



'맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA)가 51위, '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 118위를 차지했습니다.



지난해 같은 차트에서 '러브 유어셀프 결 앤서'가 차지한 85위보다 최고 순위가 34계단이나 상승했습니다.



인터넷 영향력을 보여주는 차트인 '소셜 50 아티스트' 연간 결산에선 1위에 올랐습니다.



방탄소년단은 '소셜 50' 주간 차트에서 통산 155주간 1위를 지키며 163번의 1위 기록을 보유한 저스틴 비버를 최근 바짝 추격하고 있습니다.



아울러 방탄소년단은 '월드 디지털 송 아티스트' 1위, '월드 앨범 아티스트' 1위, '인디펜던트 아티스트' 1위 등을 차지했습니다.



이번 연말 차트에서는 우리나라 동요 '상어가족'의 영어판 '베이비 샤크'(Baby Shark)가 싱글 차트 '핫100 송'에서 75위에 오른 것도 눈길을 끕니다.



빌보드는 매년 연말 차트를 발표해 한해 가장 두각을 나타낸 앨범과 노래, 아티스트 등 부문별 순위를 정합니다.



이번 연말 차트는 지난해 11월 24일부터 올해 11월 16일까지 차트 성적을 토대로 하고 있습니다.



올해 '톱 빌보드 200 앨범' 1위는 팝계의 신성 빌리 아일리시의 '웬 위 올 폴 어슬립, 웨어 두 위 고?'(When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)가, '핫100 송' 1이는 릴 나스 엑스의 '올드 타운 로드'(Old Town Road)가 차지했습니다.



(사진=엠넷 제공, 연합뉴스)