크러쉬, 오늘(5일) 정규2집 발매…공들인 12곡+딘·자이언티 피처링

믿고 듣는 싱어송라이터 크러쉬의 두 번째 정규 앨범 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)'가 5일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 발매된다.



이번 앨범은 크러쉬가 약 5년 6개월 만에 선보이는 정규앨범이다.



더블 타이틀곡 'Alone(얼론)'과 'With You(위드 유)'를 포함해 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)', 'Wake Up(웨이크 업) (Feat.딘)', 'Wonderlust(원더러스트) (Feat. 밴드 원더러스트)', '티격태격 (Feat. DPR LIVE)', 'Sunset(선셋)', 'Butterfly(버터플라이)', 'Ibiza(이비자)', 'Cloth(클로스)', 'Sleep No More(슬립 노 모어)', '잘자 (Feat. 자이언티)' 등 12트랙으로 구성됐다.



'Alone'은 90년대 R&B 기반의 곡으로, 90년대 황금기 시절의 아카펠라를 느껴볼 수 있다. 'With You' 역시 90년대 R&B 기반의 음악으로, 후반부 브릿지부터 쏟아지는 코러스와 악기들의 웅장한 구성이 매우 인상적이다. 발매에 앞서 'With You'는 이제훈과 이주영 주연의 뮤직비디오를, 'Alone'은 신곡 무대를 선공개해 시선을 모았다.



크러쉬는 이번 앨범 전곡의 작사, 작곡 및 프로듀싱을 직접 진행, 완성도에 심혈을 기울였다. 이번 앨범을 통해서 '공감과 위로'의 메시지를 전하고 싶다는 바람이다.



앨범 발매 한 시간 전인 오후 5시 네이버 V라이브를 통해 팬들과 소통도 펼친다.



