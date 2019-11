'겨울왕국 2'가 개봉 엿새 만에 500만 관객을 모으며 빠른 흥행 속도를 보이고 있습니다.



'겨울왕국 2'가 어제(26일) 오후 500만 관객을 돌파했습니다. 전편 누적 관객 수 500만 명 기록 시점보다 열하루나 앞선 속도입니다.



4DX와 아이맥스, 3D 등 관람이 인기를 끌고 있고, N차 관람 열풍까지 불고 있어 새로운 흥행 기록을 써 내려갈 것으로 보입니다.



영화의 흥행이 OST로도 번지고 있습니다. 메인 타이틀곡이자 주인공 엘사의 주제곡인 'Into The Unknown'이 각종 음원차트 10위권 안에 오른 겁니다.



엘사의 또 다른 주제곡 'Show yourself'도 차트 상위권을 달리고 있고요.



태연 씨가 노래한 'Into The Unknown'의 한국어 버전인 '숨겨진 세상' 역시 차트에 오르면서 뮤직비디오 조회 수 300만을 넘겼습니다.



전편의 '렛 잇 고' 열풍을 이어갈지 관심이 모아지고 있습니다.