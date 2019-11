'AOA관'서 영화 본다…다채로운 컴백 프로모션

그룹 AOA(지민 유나 혜정 설현 찬미)의 컴백을 맞아 영화관에 'AOA관'이 생긴다.



AOA 소속사 FNC엔터테인먼트는 26일 "AOA는 신곡 '날 보러 와요 (Come See Me)' 발매를 맞아 CGV 강남점에서 컴백 프로모션을 펼친다"고 밝혔다.



이번 프로모션은 CGV 강남점에서 지난 22일부터 오는 12월 21일까지 한 달간 진행된다.



10층 5, 6관이 'AOA관'으로 꾸며진다. 'AOA관'에서는 영화 상영 전 AOA의 특별한 스크린 광고가 송출된다. 달을 사냥하는 AOA의 다채로운 비주얼이 집약된 영상 광고다.



'AOA관'을 비롯한 극장 곳곳과 엘리베이터 등이 AOA의 새 앨범 이미지로 래핑 되고, 곳곳에 AOA 멤버들의 등신대가 설치돼 포토존 역할을 한다. 또한 AOA 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 포토존 이벤트도 진행된다.



AOA는 26일 오후 6시 미니 6집 '뉴 문(NEW MOON)'을 발매한다. 문 헌터(MOON HUNTER) 콘셉트를 내세우고 있으며, 화려한 퍼포먼스를 예고했다.



타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me)'는 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 음향이 어우러진 댄스곡이다.



[사진=FNC엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)