블랙핑크의 'Kill This Love' 뮤직비디오가 올해 가장 많이 본 뮤직비디오 탑 10에 선정됐습니다.



블랙핑크의 'Kill This Love' 뮤직비디오가 유튜브가 발표한 2019년 가장 많이 본 뮤직비디오 7위에 이름을 올렸습니다.



케이팝 가수 중 유일하게 10위 안에 들었고요, 빌리 아일리시의 'bad guy'와 아리아나 그란데의 '7 rings' 뮤직비디오 기록도 뛰어넘었습니다.



'Kill This Love' 뮤직비디오는 지난 4월 공개된 지 62시간 만에 조회 수 1억을 돌파한 뒤 그룹 최단기간으로 조회 수 2억을 넘어섰는데요, 그 뒤 꾸준히 상승하면서 지금은 6억 5천만을 기록하고 있습니다.