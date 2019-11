가수 보아 씨와 슈퍼주니어의 최시원 씨, 샤이니의 태민 씨와 레드벨벳의 웬디 씨, 엑소의 수호 씨 등 SM엔터테인먼트의 가수들이 지구촌 어린이들을 위한 노래 'This is your Day'를 발표합니다.



이번 노래는 유니세프한국위원회 후원기업인 SM에서 유엔 아동권리협약 채택 30주년을 기념하고자 지난해부터 준비해온 곡입니다.



작곡가 겸 작사가인 유영진 씨부터 모두 여덟 명의 SM 아티스트들이 재능기부로 참여했습니다.



피아노 기반의 팝 발라드 곡에 희망의 메시지를 가사로 붙여 어린이들의 밝은 미래를 함께 지켜주겠다는 마음을 담았습니다.