5년 6개월만의 정규앨범…'음원강자' 크러쉬, 28일 컴백

싱어송라이터 크러쉬(Crush)가 5년 6개월 만의 정규앨범으로 돌아온다.



크러쉬 소속사 피네이션(P NATION)은 18일 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 크러쉬의 두 번째 정규앨범 발매를 알리는 첫 티저 이미지를 공개했다.



공개된 티저에 따르면 크러쉬는 오는 28일 오후 6시 정규 2집 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)'를 발매한다. 이번 앨범은 크러쉬가 지난 2014년 발표한 정규 1집 '크러쉬 온 유(Crush On You)' 이후 5년 6개월 만의 새 정규앨범이다.



12개의 트랙으로 구성된 이번 앨범은 크러쉬가 전곡 작사, 작곡하고, 프로듀싱했다. 앨범명에 담긴 의미처럼 '시간의 흐름'을 테마로 하며, 1번 트랙부터 마지막 트랙까지의 모든 트랙이 '시간의 흐름'으로 연결되는 스토리 구성을 보여준다.



'우아해', '잊어버리지마', '오아시스', '뷰티풀(Beautiful)', '잊을만하면' 등 매 발표 곡으로 음원 차트 정상을 휩쓸어온 크러쉬다. 그는 지난여름에도 싱글 '나빠(NAPPA)'로 차트를 올킬했다.



크러쉬는 오는 12월 28일, 29일, 31일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 연말 단독 콘서트 '크러쉬 온 유 : 프롬 미드나잇 투 선라이즈(CRUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE)'도 개최한다.



[사진=피네이션(P NATION)]



(SBS funE 강수지 기자)