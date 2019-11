이시강, 대만 드라마 출연확정…현지 제작발표회 열기도 후끈

배우 이시강이 대만 드라마 출연을 확정 지었다. 이시강은 현지의 저명한 제작진과 손 잡고 드라마 '2020 Because Of You' 남주인공을 꿰찼다.연예계 관계자에 따르면 이시강은 대만 드라마 '2020 Because Of You' 에서 카리스마 넘치는 상속자역으로 출연을 확정했다. 지난 11일 진행된 대만 제작발표회에는 현지 취재진이 인산인해를 이뤄 이시강의 높은 현지 인기와 관심을 체감할 수 있었다.최근 대만에서 SBS 드라마 '해피시스터즈'가 인기리에 방영되고 있어서 자연스럽게 이시강의 대만 드라마 출연에도 관심이 이어진 것. 드라마 제작 관계자는 "이시강의 대만 인기가 높고 팬층이 두터워서 드라마에 거는 기대가 매우 높다."고 밝히기도 했다.드라마 '2020 Because Of You' (제작 달톤엔터테인먼트)는 '베를린영화제와 홍콩영화제 등에서 수차례 수상을 한 대만감독 저우메이링이 맡았다. '2020 Because Of You' 는 대기업 가문의 이복동생 세 사람이 상속을 받기위해 아버지의 제안을 받아드리면서 벌어지는 일들과 그 안에서 피어나는 사랑이 중심이 되는 드라마다. 이시강은 맏형 역을 맡았으며, 둘째역에 대만에서 떠오르는 배우 장위웨이, 막내에 풋풋한 신예 황사걸이 캐스팅 됐다.특히 이 드라마는 최근 대만에서 인기가 높은 BL(BOY LOVE)장르로, 이시강이 데뷔 이후 처음으로 도전하는 장르이기도 하다.이시강은 "장르에 대한 부담감이 없지는 않다. 하지만 배우로써 새로운 도전이라고 생각한다. 상속을 받기 위해서 동생들까지 라이벌로 생각하는 캐릭터지만, 그가 누군가를 만나 점점 인간적인 면모를 보여주며 따뜻한 사람으로 바뀌어가는 모습을 보여줄수 있을 것"이라면서 "첫 합작드라마 출연인 만큼 언어에 대한 부담감도 크지만 최선을 다해 준비해서 좋은 모습 보여드리겠다." 라고 포부를 밝혔다.드라마 '2020 Because Of You' 는 12월 대만에서 첫 촬영을 시작하고, 2020년 2월14일 발렌타인데이에 대만KKTV와 일본 Video Market. Rakuten TV에서 12부작으로 동시 방영된다.(SBS funE 강경윤 기자)