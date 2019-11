강다니엘 컴백…오는 25일 디지털 싱글 발매

그룹 워너원 출신 가수 강다니엘이 새 디지털 싱글로 돌아온다.



강다니엘 소속사 커넥트엔터테인먼트는 13일 0시 공식 홈페이지, SNS(사회관계망서비스) 채널 등을 통해 강다니엘의 컴백 티저 이미지를 깜짝 공개했다.



공개된 이미지에는 붉은 배경을 바탕으로 '강다니엘 커밍 순(KANG DANIEL COMING SOON)'이라고 적혀있다. 또 이미지는 'DIGITAL SIGILE', '2019.11.25.6PM'이라는 문구로 신곡 발매 형태와 시기를 알렸다.



이번 싱글은 지난 7월 솔로 데뷔 앨범 '컬러 온 미(color on me)' 발매 이후 강다니엘이 4개월 만에 발표하는 신보다.



소속사는 "강다니엘에 그동안 받은 사랑과 응원에 보답하고자 다양한 시도를 통해 소통하고자 한다. 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.



강다니엘은 오는 22일부터 24일까지 3일간 일산 킨텍스에서 팬미팅 '컬러 온 서울(COLOR ON SEOUL)'을 개최하고, 팬미팅과 전시를 통해 팬들을 만난다.



[사진=커넥트엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)