그룹 NCT127이 미국 최대 규모의 추수감사절 축제인 '메이시 백화점 추수감사절 퍼레이드'에 참석합니다.



오는 28일 뉴욕에서 열리는 퍼레이드에 케이팝 아티스트로는 처음으로 초청을 받아 퍼레이드를 화려하게 수놓을 예정입니다.



메이시는 최근 출연진을 발표하면서 NCT127이 케이팝의 경계를 뛰어넘는 싱글곡 'Highway to Heaven'을 발표해 미국의 대세 가수로 자리매김하고 있다고 소개했습니다.



이번 퍼레이드에는 NCT127 외에도 블랙 아이드 피스와 겨울왕국 OST 'Let it go'를 부른 이디나 멘젤 등 세계적인 스타들이 참석하고요, 미국 NBC 방송을 통해 생중계됩니다.