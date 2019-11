2019 WBSC 프리미어12가 11월 6일 개막합니다!



2015년 초대 대회 정상에 오른 우리 대표팀, 대회 2연패와 함께 2020 도쿄올림픽 본선 진출권 확보에 도전합니다.



이번 대회는 SBS와 SBS스포츠가 단독으로 생중계합니다.



우리 대표팀의 선전을 기원합니다!



<2019 WBSC 프리미어12 대표팀 예선 일정>



11월 6일(수) 오후 7시, 대한민국 VS 호주

11월7일(목) 오후 7시, 대한민국 VS 캐나다

11월8일(금) 오후 7시, 대한민국 VS 쿠바



