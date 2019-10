방탄소년단, 'Make It Right (feat. Lauv)' EDM 리믹스 오늘(1일) 발표

그룹 방탄소년단이 'Make It Right'의 EDM 리믹스 음원을 발표한다.



방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 1일 방탄소년단이 이날 오후 6시 국내 및 해외 주요 음원 사이트에서 'Make It Right (feat. Lauv) (EDM Remix)'를 공개한다고 밝혔다.



'Make It Right (feat. Lauv) (EDM Remix)'는 미국의 싱어송라이터인 라우브(Lauv)가 피처링에 참여한 'Make It Right (feat. Lauv)'를 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM)으로 새롭게 편곡한 곡이다.



지난달 18일 공개된 'Make It Right (feat. Lauv)'는 방탄소년단과 라우브의 섬세한 보컬을 중심으로 아련하면서도 세련된 감성을 전달했다. 이날 공개되는 EDM 리믹스는 신시사이저를 기반으로 한 풍부한 음향이 곡의 전개를 이끌며 색다른 분위기를 들려준다.



특히 방탄소년단 멤버들의 목소리를 샘플링해 만든 새로운 멜로디가 더해져 익숙하면서도 독특한 느낌을 준다.



'Make It Right'은 방탄소년단이 지난 4월 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 수록곡이다. 세계적인 싱어송라이터 에드 시런(Ed Sheeran)이 참여해 화제를 모았다.



'Make It Right'은 앨범 발매 후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 95위를 기록했다. 라우브와 함께한 'Make It Right (feat. Lauv)'는 '핫 100'에서 76위에 올랐다.



[사진=빅히트 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)