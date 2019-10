방탄소년단이 약 1년 2개월 동안 펼친 월드투어 'LOVE YOURSELF'



미국, 캐나다 등 전 세계 62차례 공연하며 206만 명의 관객을 끌어 모으는 대기록을 세웠습니다. 꿈의 무대 로즈볼 스타디움, 웸블리 스타디움에도 성공적으로 입성했습니다.



월드투어 대장정의 마침표는 바로 서울이었습니다.



콘서트 시작 전부터 잠실종합운동장 일대는 축제였습니다. 하루 4만 4천 장의 표는 진작 매진됐고, 해외 곳곳에서 팬들이 모였습니다.



축포를 터뜨리며 본격적으로 시작된 공연, 멤버들은 "미친 듯이 놀아보자"란 말과 함께 열기를 뜨겁게 달궜습니다.



방탄소년단 멤버들은 언제나처럼 흐트러짐 없는 칼군무를 선보여 '월드클래스' 면모를 뽐냈습니다.



[RM(방탄소년단 리더) : LOVE YOURSELF, SPEAK YOURSELF THE FINAL IN SEOUL 월드투어입니다. 여러분들 모두 환영합니다!]



객석을 꽉 채운 아미들은 보랏빛 은하수처럼 반짝 빛났습니다.



하이라이트는 콘서트의 마지막을 장식한 화려한 드론 쇼와 불꽃놀이였습니다.



'LOVE YOURSELF' 월드투어로 K-POP의 새 역사를 쓴 방탄소년단, 앞으로의 행보가 더 기대됩니다.



(영상취재 : 양현철, 화면제공 : 빅히트 엔터테인먼트, 영상편집 : 박승연)