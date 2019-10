컴백 앞둔 빅톤, 미니5집 트랙리스트 공개…타이틀곡 '그리운밤'

그룹 빅톤(VICTON)이 컴백 카운트다운에 돌입했다.



빅톤 소속사 플레이엠엔터테인먼트는 22일 빅톤 미니 5집 'nostalgia(노스텔지어)' 트랙리스트를 공개했다.



타이틀곡은 '그리운 밤'이다. 소속사 관계자는 "지나간 사랑을 그리워하는 밤을 표현헀다. '오월애'를 잇는 아련한 가사와 파워풀한 멜로디가 절묘한 조화를 이루는 매력적인 곡"이라고 설명했다.



새 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'Intro(nostalgia)', 'New World', '걱정이 돼서', 'Here I am', 'Hands up' 등 6곡이 수록된다. 범이낭이, 라이언 전, 김태주 등 최정상 작가진이 음반에 힘을 보탰고, 도한세, 허찬, 강승식 등 멤버들이 곡 작업에 참여했다.



빅톤은 음반 발매 전까지, 콘셉트 포토, 영상 트레일러, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠를 차례로 공개할 계획이다.



지난 2016년 데뷔한 빅톤은 지난 5월 케이블 채널 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스X101'에 한승우, 최병찬이 출연하면서 다시 한번 시선을 모았다.



이후 상승세에 올라 팬덤을 확장했고, 최근 화보, 광고 등을 통해 활약하고 있다. 새 앨범 발매 이후에는 아시아 투어도 펼친다.



빅톤 미니 5집 'nostalgia'는 오는 11월 4일 발매된다. 엑스원(X1) 멤버로 활동하고 있는 한승우를 제외한 첫 6인 체제 음반이다.



[사진=플레이엠 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)