[Pick] 박영선 장관 "굉장히 화나는 일"…논란의 유니클로 광고에 일침

박영선 중소벤처기업부 장관이 '위안부 피해자 모독' 논란에 휩싸인 유니클로 광고에 대해 "굉장히 화나는 일"이라고 목소리를 높였습니다.



지난 15일 유니클로는 90대 할머니와 10대 소녀가 등장하는 새로운 광고 영상을 공개한 뒤 '위안부 피해자 모독' 의혹에 휩싸였습니다.



해당 광고에서 10대 소녀가 "제 나이 때는 옷을 어떻게 입었냐"고 묻자 할머니는 "너무 오래 전이라서 기억이 안 난다.(I can't remember that far back)"고 답합니다. 하지만 유니클로는 이 내용을 의역해 "80년이나 된 일을 어떻게 기억하냐"는 한글 자막을 광고에 넣었습니다. 이런 자막 내용에 대해 많은 사람들이 80년 전인 1939년은 일제강점기이기 때문에 "위안부를 조롱한 것 아니냐"고 지적했습니다. 할머니의 대답에 굳이 80년 전이라는 시점을 못박은 부분이 논란이 된 겁니다.



이에 대해 이용주 무소속 의원은 오늘(21일) 국회 산업통산자원중소벤처기업위원회 국정감사장에서 유니클로 광고 영상을 튼 뒤 박 장관에게 "기업이 국민감정이나 역사를 부정하는 식으로 국내에서 영업한다면 국가적으로 조치가 있어야 하는 것 아니냐."고 말했습니다.



그러자 박 장관은 "해당 기업(유니클로)이 광고를 방영하지 않기로 한 것으로 안다"고 답했습니다.



하지만 이 의원은 한 학생이 할머니와 유니클로의 광고를 패러디한 영상도 공개하면서 "광고를 내린 상태기 때문에 문제 삼기 어렵다는 취지라면 매우 적절하지 않다."며 "이렇게 치고 빠지는 식의 행위가 반복된다면 정부가 아무런 대책을 못 한다는 것이냐."고 재차 물었습니다.



이에 박 장관은 "굉장히 화가 나는 일이다. 국가가 아무런 일을 할 수 없다는 뜻이 아니다."라면서 "문화체육관광부나 방송통신위원회 등 관련 부처와 상의하겠다"고 설명했습니다.



(사진=연합뉴스)