라우브, 방탄소년단 사진에 의상합성 '깜찍'…협업 기대↑

팝 가수 라우브(Lauv)가 그룹 방탄소년단(BTS)과 찍은 사진에 이들과 같은 색상의 옷을 합성하며 깊은 애정을 표했다.



라우브는 17일 트위터, 인스타그램 등을 통해 "드디어 내가(did I finally)"라는 코멘트, '제대로 했나?(make it right?)'라는 해시태그를 남기며 방탄소년단과 찍은 사진을 게재했다.



사진 속 라우브와 방탄소년단 멤버들은 흰색 의상을 착용하고 카메라를 보며 미소를 짓고 있다. 다만 라우브의 의상은 부자연스러운 모양을 띄고 있는데, 이는 원래의 의상 위에 흰색 의상을 합성했기 때문이다.



이 사진에 방탄소년단은 공식 트위터를 통해 "너는 항상(You always)"이라는 말과 '제대로 한다(make it right)'라는 해시태그로 화답했다.



지난 6월 라우브는 혼네와 함께 영국 런던 웸블리 스타디움에서 개최된 방탄소년단의 '러브 유어 셀프 : 스피크 유어셀프' 공연을 관람했다.



당시 방탄소년단과 라우브는 대기실에서 함께 찍은 사진을 각자의 트위터에 게재하며 우정을 과시했다. 17일 공개한 사진은 6월 촬영한 사진 속 라우브의 의상에 흰색 의상을 합성한 결과물이다.



이들의 우정에 팬들은 "협업 곡 만들어달라"는 댓글을 남기며 컬래버레이션 성사를 염원하고 있다. 특히 게시물에 적은 'make it right?'은 방탄소년단의 곡 이름이기도 해 협업에 대한 기대감과 궁금증을 더욱 증폭시키고 있다.



라우브는 세계적으로 인기를 얻고 있는 팝 가수로, 국내 팬들에게도 사랑받고 있다. 국내 팬들에게 특히 사랑받는 곡으로는 'Paris In The Rain', 'I Like Me Better' 등이 있다. 라우브는 지난 5월 서울 올림픽공원에서 열린 '서울 재즈 페스티벌 2019' 무대에도 오른 바 있다.



[사진=라우브, 방탄소년단 트위터]



(SBS funE 강수지 기자)