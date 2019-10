뉴이스트, 미니7집 공식 사진 추가공개…달콤한 매력

그룹 뉴이스트(JR, Aron, 백호, 민현, 렌)가 달콤한 매력을 발산했다.뉴이스트 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 17일 0시 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널을 통해 미니 7집 'The Table(더 테이블)'의 'On The Table' 버전 공식 사진 공개했다.공개된 사진 속 뉴이스트 멤버들은 따뜻한 분위기를 풍겼다. 단체 사진에서는 테이블을 중심으로 모여 다정한 눈빛으로 서로를 응시하고 있다.뉴이스트 미니 7집 'The Table'은 '사랑'이라는 테마로 다양한 색깔의 곡들을 담았다. 특히 타이틀곡 'LOVE ME(러브 미)'는 사랑에 푹 빠져 있는 모습을 얼터너티브 하우스와 어반 알앤비라는 두 장르로 세련되면서도 달콤하게 표현했다.이번 앨범에도 백호는 전곡 작사, 작곡과 프로듀싱을 했고, JR과 민현은 작사에 참여했다. 소속사는 "뉴이스트만의 감성을 한층 성숙해지고 폭넓어진 음악적 스펙트럼으로 풀어냈다"고 귀띔했다.뉴이스트는 오는 21일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 새 앨범을 공개하고, 이어 오후 8시 앨범 발매 기념 쇼케이스를 개최한다. 쇼케이스는 네이버 V 라이브를 통해 생중계된다.[사진=플레디스엔터테인먼트](SBS funE 강수지 기자)