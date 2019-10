러블리즈 케이(김지연), 오늘(8일) 첫 솔로앨범 'I Go' 발매

그룹 러블리즈 멤버 케이(본명 김지연)의 첫 솔로 앨범이 베일을 벗는다.



케이 소속사 울림 엔터테인먼트는 8일 "케이는 이날 오후 6시 첫 솔로 미니앨범 'Over and Over(오버 앤드 오버)'를 발표하고 타이틀곡 'I Go(아이 고)'를 비롯한 수록곡을 공개한다"고 밝혔다.



러블리즈 멤버 가운데 처음으로 미니 앨범을 발표하고 솔로 행보에 나서는 케이는 앞서 다양한 컬래버레이션 음원과 OST 등을 통해 훌륭한 가창력을 보여준 바 있다.



'Over and Over(오버 앤드 오버)'라는 앨범 제목은 '끝없이 진보하는 케이(김지연)의 새로운 음악적 시도'라는 뜻이 담겨있다.



이번 앨범에는 타이틀 곡 'I Go(아이 고)'를 비롯해 다채로운 장르의 6트랙이 수록돼 있다.



타이틀곡 'I Go(아이 고)'는 평범한 일상을 살아가는 우리에게 전하는 성장 동화다. '힘들고 지치는 날들 중에도 항상 곁에 있는 빛 같은 존재들 덕분에 앞으로 나아갈 수 있고, 더 높게 날 수 있다'는 희망찬 이야기를 담았다. 아름다운 피아노 선율과 경쾌한 스트링, 케이의 감성적인 목소리가 인상적이다.



케이는 기존 이미지와 차별화된 모습을 보여주겠다는 의지를 담아 본명 김지연을 내세워 활동한다.



[사진=울림 엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)