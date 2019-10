온앤오프, 오늘(7일) 6인조 컴백…타이틀곡 'WHY'

6인조로 재편된 그룹 온앤오프(ONF)가 새 미니앨범 'GO LIVE'로 컴백한다.



온앤오프는 7일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 타이틀곡 'WHY'를 포함한 네 번째 미니 앨범 'GO LIVE'의 전곡 음원을 발표한다.



타이틀곡 'WHY' 좋아할수록 점점 망가져가지만 이를 멈출 수 없는 이유에 대해 묻는 내용을 담은 곡이다. 데뷔 초부터 함께 한 모노트리가 곡 프로듀싱을 맡았으며, 멤버 MK가 작곡에 참여했다.



이번 앨범에는 'WHY'를 비롯해 '소행성(Asteroid)', '억X억(ALL day)' 등 5곡이 수록됐다.



지난 8월 멤버 라운이 갑작스럽게 팀을 탈퇴하면서 온앤오프는 6인조로 재편됐다. 이에 대해 온앤오프는 "빈자리를 채우려고 좀 더 뭉치고 연습에 몰두했다. 더 책임감을 갖고 열심히 할 테니 기대 많이 해달라"고 당부했다.



온앤오프는 컴백 45일 전부터 독일, 프랑스, 스위스. 러시아 등에서 제작한 초대형 규모의 스포일러 티저, 세계관 에피소드 영상을 공개하며 새 앨범에 대한 궁금증을 높여갔다.



온앤오프는 이날 오후 8시 컴백 쇼케이스를 열고 팬들과 만난다.



[사진=WM엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)