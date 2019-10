[궁금한D] SDF 2019 연사소개: 안은미

기존 관습의 틀을 깨는 파격적인 춤으로 30년간 세계 무용계에서 주목받고 있는 한국의 대표적 무용가이자 올해로 춤인생 30주년을 맞은 안무가 '안은미'! 평범한 아저씨들의 몸짓, 할머니들의 춤, 장애인의 춤, 군대에서 아들을 잃은 어머니의 춤 등 이 땅에 살아온 사람들의 ‘춤의 자연사’에 천착해온 안은미는 ‘휩쓸리지 않는 것’이 무엇인지를 자신의 삶과 작품으로 증명해내고 있습니다.- 대표작 : [조상님께 바치는 댄스], [아저씨를 위한 무책임한 땐쓰], [사심없는 땐스], [안심땐쓰], [대심땐쓰], 바리], [Let me change your name], [안은미의 북.한.춤] 등안은미 선생님과 함께 춤추고 싶다면 10월 31일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 SDF2019에서 만나요!#SBS #SDF #SBSDFORUM #SBSD포럼 #궁금한D #연사 #네번째연사공개 #안은미 #춤신춤왕 #현대무용가 #안무가 #10월의마지막날 #SDF2019 #변화의시작 #이게정말내생각일까?▶SDF 더 알아보기