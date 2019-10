몬스타엑스, 美 새 싱글 'Someone's Someone' 깜짝 발표

그룹 몬스타엑스가 미국에서 싱글 'Someone's Someone(썸원스 썸원)'을 깜짝 공개했다.



몬스타엑스 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 4일 "몬스타엑스가 전 세계 시각으로 이날 0시 글로벌 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Someone's Someone'을 발표했다"고 밝혔다.



신곡 'Someone's Someone'은 멤버들의 아름다운 하모니가 인상적인 곡으로, 가을에 어울리는 잔잔한 분위기가 특징이다.



힘 있는 퍼포먼스를 기반으로 강렬한 색깔의 음악을 주로 선보인 몬스타엑스는 차분하면서도 감미로운 음색으로 채워진 신곡 'Someone's Someone'을 통해 낭만적인 매력을 뽐냈다.



이로써 몬스타엑스는 지난 6월 발표한 미국 싱글 'WHO DO U LOVE?(후 두 유 러브?)', 지난달 20일 'LOVE U(러브 유)' 등에 이어 미국에서 세 번째 영어 싱글을 발표하게 됐다.



특히 몬스타엑스는 'WHO DO U LOVE?'로 빌보드 팝송즈(Pop Songs) 차트와 '아메리칸 톱 40'에서 K팝 그룹 사상 두 번째로 차트에 진입하는 성과를 거뒀다.



이들은 최근 미국 NBC 채널의 '엘렌 드제너러스 쇼'와 '틴 초이스 어워즈', '아이하트라디오 뮤직 페스티벌', '라이프 이즈 뷰티풀 페스티벌'에서 공연을 펼치며 현지 팬들을 만났다. 오는 12월에는 미국 유명 라디오 방송국 아이하트라디오에서 개최되는 연말 쇼 '징글볼' 투어에 2년 연속으로 참석한다.



몬스타엑스는 오는 28일 새 미니앨범 'FOLLOW : FIND YOU(팔로우 : 파인드 유)' 발매하고 국내 가요계에 컴백한다.



[사진=스타쉽엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)