'컴백' 원어스, '흥신흥왕' 변신?…신곡 '가자' 포인트 셋

그룹 원어스가 신곡 무대를 통해 신명 나는 춤판을 벌일 것을 예고했다.



원어스 소속사 RBW 측은 30일 원어스가 이날 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'FLY WITH US'를 발표한다고 밝히며, 새 앨범 기대 요인 세 가지를 꼽았다.



◆ US 3부작 완결



데뷔 앨범 'LIGHT US'로 태양의 빛을, 두 번째 미니앨범 'RAISE US'로 지구의 시간을 표현한 원어스는 새 앨범 'FLY WITH US를 통해 달의 공간으로 비상하는 과정을 그린다.



'너와 나, 우리가 함께 날개를 펴고 날아가자'라는 의미를 담아 US 시리즈 3부작의 유종의 미를 거둔다.



멤버 레이븐과 이도는 전작에 이어 타이틀곡 '가자 (LIT)'를 포함한 수록곡 5곡 작사진에 이름을 올리고 원어스의 정체성을 곡에 녹여냈다.



◆ 퍼포먼스



지난 1월 발표한 데뷔곡 '발키리'에 이어 '태양이 떨어진다'까지, 원어스는 '칼군무'와 힘 있는 퍼포먼스를 앞세워 국내외 팬들에게 눈도장을 찍었다.



격렬한 안무에도 흔들림 없는 노래 실력까지 갖췄다. 신곡 '가자 (LIT)'로 보여줄 퍼포먼스는 어떨지 관심이 쏠린다.



◆ '흥신흥왕'



원어스는 신곡 '가자 (LIT)'를 통해 이른바 '흥신흥왕'으로 변신한다. 신곡은 동양적인 색채의 감각적인 멜로디가 돋보이는 곡으로, 한국의 흥을 담은 신명 나는 퍼포먼스가 예고됐다.



원어스가 이제껏 선보인 적 없는 색다른 장르 곡으로, 한글의 멋과 흥을 살린 노랫말에 민요를 더해 멤버들의 퍼포먼스를 극대화했다는 후문이다. 눈과 귀가 즐거운 무대가 예상된다.



