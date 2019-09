러블리즈 케이(김지연), 10월8일 솔로 출격…타이틀곡 'I Go'

그룹 러블리즈 멤버 케이(김지연)의 첫 솔로 앨범 트랙리스트가 공개됐다.



케이 소속사 울림 엔터테인먼트는 30일 케이의 첫 번째 미니앨범 '오버 앤드 오버(Over and Over)'의 트랙리스트를 공개했다.



이번 앨범 타이틀곡은 '아이 고(I Go)'로, 러블리즈와 오랜 시간 협업한 뉴타입이엔티의 프로듀서 준조(Junzo), 탁(TAK), 애런(ARRAN)이 프로듀싱에 참여했다. 곡의 서사를 완성하는 스트링 라인은 멜로망스의 정동환이 편곡을 맡았다.



'백 인 더 데이(Back in the Day)'를 시작으로 '아이고(I go)', '드리밍(Dreaming)', '종이달', '크라이(Cry)', '이 비(雨)' 등 여섯 트랙이 앨범에 담긴다.



앨범명 '오버 앤드 오버'에는 '끝없이 진보하는 케이의 새로운 음악적 시도'라는 뜻이 담겼다.



케이가 데뷔 5년 만에 처음으로 내놓는 솔로 앨범 '오버 앤드 오버'는 오는 10월 8일 오후 6시 발매된다.



[사진=울림 엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)