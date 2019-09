제시, 오늘(23일) 신곡 'Who Dat B' 발표…'쟤 뭐야?'에 대한 솔직답변

래퍼 제시가 신곡으로 화려하게 컴백한다.



제시 소속사 피네이션 측은 23일 제시가 이날 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 새 싱글 'Who Dat B(후댓비)' 음원과 뮤직비디오를 공개한다고 밝혔다.



'Who Dat B'는 제시가 피네이션에서 둥지를 튼 후 처음으로 발표하는 신곡이다. 강렬한 힙합 장르의 곡으로, 제시 특유의 감성이 오롯이 담겼다.



DJ Snake(디제이 스네이크)와 Justin Bieber(저스틴 비버)의 'Let Me Love You(렛 미 러브 유)', Camila Cabello(카밀라 카베요)의 'Havana(하바나)', Post Malone(포스트 말론) 'Goodbyes(굿바이)', Fifth Harmony(피프스 하모니) 'Work From Home(워크 프롬 홈)'을 프로듀싱 한 Brian lee(브라이언 리), Jessie Lauren Foutz(제시 로렌 퍼츠) 팀이 곡 작업에 참여해 완성도를 높였다.



가사에는 평소 제시가 가장 많이 듣는 "쟤 뭐야?"라는 물음에 대한 제시의 솔직한 답이 담겼다.



제시는 'Who Dat B' 발매를 1시간 앞둔 이날 오후 5시, 피네이션 공식 V앱을 통해 신곡 라이브를 최초 공개한다.



[사진=피네이션(P NATION)]



(SBS funE 강수지 기자)