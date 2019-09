그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 반려견 탄이와 함께 추석 인사를 건넸다.



뷔는 13일 방탄소년단 공식 트위터를 통해 반려견 탄이의 사진을 공개하며 "모두 즐거운 추석 보내세요. (탄이 기다려 훈련 중 기다림의 침 한 방울)"이라는 글을 남겼다.



공개된 사진 속 탄이는 간식을 앞에 두고 기다리는 훈련을 받고 있다. 사진의 하단에는 뷔의 검지 손가락이 일부 보인다.



특히 탄이의 침이 이불에 떨어져 있어 웃음을 자아낸다.



뷔가 소속한 그룹 방탄소년단은 지난달 국내 콘서트를 마친 후 첫 장기 휴가를 보내고 있다. 오는 10월에는 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' THE FINAL'을 개최한다.



[사진=방탄소년단 공식 트위터]



(SBS funE 강수지 기자)