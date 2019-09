신혜성, 오는 11월 글로벌 캠프 개최…팬들과 8번째 가을여행

그룹 신화 멤버 신혜성이 팬들과 함께 가을 여행을 떠난다.



신혜성 소속사 라이브웍스컴퍼니는 10일 "신혜성이 오는 11월 8일부터 11월 10일까지 2박 3일간 국내외 400여 명 팬들과 함께 강원도 휘닉스 평창으로 떠나는 글로벌 캠프 '2019 HS CAMP - TIME to SHINE'을 개최한다"고 밝혔다.



신혜성 글로벌 캠프 '2019 HS CAMP - TIME to SHINE'은 지난 2010년 시작 후 올해로 8회를 맞았다. 신혜성은 팬들과 함께 강원도 평창에서 가을의 정취와 낭만을 함께 즐기며 소중한 시간을 보낼 계획이다.



신혜성이 400여 명의 팬들의 숙소 방에 직접 찾아가는 이벤트를 비롯해 HS CLASS, 미니 게임, 가을 감성을 더 짙게 느낄 수 있는 뮤직쇼, 하이터치회 등의 다양한 프로그램이 구성돼 있다. 팬들과 한층 더 가깝게 소통하며 뜻깊은 시간을 보낼 것으로 보인다.



캠프 개최 소식과 함께 공개된 이미지에는 신비로운 분위기 속 반짝이가 묻어 있는 신혜성의 손이 담겼다. 캠프 제목인 'TIME to SHINE'을 연상케 하며 팬들과 함께 보낼 빛나는 시간을 예상하게 한다.



라이브웍스컴퍼니는 "'HS CAMP'가 2010년 이후 매년 가을 개최되며 신혜성을 대표하는 하나의 브랜드로 자리매김한 만큼 오는 8번째 'HS CAMP' 또한 신혜성과 팬 모두에게 소중한 시간이 될 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있다"고 밝혔다.



이어 "이번 'HS CAMP'에서는 그동안 신혜성이 빛날 수 있도록 아낌없는 사랑과 관심을 보내준 팬분들이 제일 빛날 수 있는 시간을 선사할 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.



'2019 HS CAMP - TIME to SHINE'은 10일 오후 2시부터 오는 18일까지 신청 가능하며, 신혜성은 오는 10월 8일 새 앨범 'Setlist'의 발매와 오는 10월 19일, 20일 단독 콘서트 개최를 앞두고 있다.



[사진=라이브웍스컴퍼니]



(SBS funE 강수지 기자)