트와이스, 오는 23일 신곡 'Feel Special'로 컴백…나연 티저 공개

그룹 트와이스가 8번째 미니앨범으로 돌아온다.



트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트는 9일 "트와이스가 오는 23일 미니 8집 'Feel Special(필 스페셜)'을 발매한다"고 밝혔다.



JYP엔터테인먼트는 9일 0시 트와이스 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널에 멤버 나연의 새 앨범 개인 티저 영상을 공개했다.



영상에는 트와이스의 컴백 일자와 새 앨범 이름이 담겼다. 타이틀곡 이름은 앨범 이름과 같다.



개인 티저 영상 첫 주자로 등장한 나연은 영롱하게 반짝이는 액세서리와 함께 빛나는 외모로 눈길을 사로잡았다.



'Feel Special'은 트와이스가 지난 4월 발표한 미니 7집 'FANCY YOU' 의 타이틀곡 'FANCY' 후 5개월여 만에 선보이는 신곡이다. 매 컴백마다 색다른 느낌의 곡과 퍼포먼스로 팬들의 사랑을 받은 트와이스가 이번에는 어떤 매력을 발산할지 궁금증이 높아진다.



트와이스는 향후 신곡 콘셉트를 담은 다수 콘텐츠를 잇따라 공개할 예정이다.



앞서 트와이스는 5월 25일과 26일 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS'(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠')'를 개최했다. 방콕, 마닐라, 싱가포르 등 아시아, LA(로스앤젤레스) 등 미주 4개 도시, 쿠알라룸푸르 등 전 세계 9개 지역, 10회 공연을 성공적으로 마쳤다.



또한 트와이스는 최근 미니 6집 타이틀곡 'YES or YES(예스 오어 예스)' 뮤직비디오 조회수 2억 회를 기록했다. 이로써 조회수 2억 회 이상 뮤직비디오 9편을 보유하게 됐다.



트와이스 미니 8집 'Feel Special'과 같은 이름의 타이틀곡은 오는 23일 오후 6시 공개된다.



[사진=JYP엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)