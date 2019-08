송중기, 이혼 후 오랜만에 포착된 근황…"영국인 배우에 냉면 소개"

배우 송중기의 근황이 공개됐다.27일 송중기와 영화 '승리호'를 함께 촬영 중인 영국 출신 배우 리처드 아미티지는 SNS를 통해 송중기와 함께 식사를 했다고 밝혔다.리처드 아미티지는 송중기와 한식 식당에 함께 앉아있는 모습을 찍은 사진을 올리며 "송중기가 냉면을 소개시켜줬다. 이제 냉면은 내가 가장 좋아하는 음식이 됐다(Song Joong-ki introduced me to 냉면. it's now my new favorite dish)"라는 글을 덧붙였다.같은 날 중국 매체 시나연예도 웨이보에 올라온 송중기의 근황을 사진과 함께 보도했다. 웨이보에는 송중기가 한 여성팬과 사진을 찍은 모습 등이 공개됐다. 공개된 사진 속 송중기는 흰색 티셔츠와 녹색 모자를 착용하고 특유의 동안 외모를 과시하며 여성팬과 사진을 찍었다.송중기는 지난 6월 송혜교와의 파경 이후, tvN 드라마 '아스달 연대기'와 영화 '승리호'를 촬영하며 일에 매진 중이다.[사진 = 리처드 아미티지 인스타그램, 웨이보](SBS funE 강선애 기자)