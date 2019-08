'8인 체제 컴백' 업텐션, 신곡 '유어 그래비티' MV 공개

그룹 업텐션이 신곡 '유어 그래비티'로 돌아왔다.



업텐션 소속사 티오피미디어는 23일 "전날 업텐션은 새 미니앨범 '더 모멘트 오브 일루전(The Moment of Illusion)' 타이틀곡 '유어 그래비티(Your Gravity)' 뮤직비디오를 공개했다"고 밝혔다.



공개된 뮤직비디오에서 업텐션은 다채로운 색감이 돋보이는 계단에 올라 뒤로 떨어지거나 앞으로 뛰어내리며 제목 속 '중력'을 표현해냈다. 또한 잘 짜인 군무, 화려한 퍼포먼스를 선보였다.



특히 샤오의 파트에 등장하는 'For you' 가사에 맞춰 팔을 돌리는 '포야 춤'과 중력의 힘을 표현한 '중력 춤' 등 포인트 안무가 이목을 집중시켰다.



새 미니앨범 '더 모멘트 오브 일루전'은 '환상' 속의 업텐션을 담아냈다. '한여름 밤의 꿈'을 콘셉트로 하고 있으며, 어느 여름날 꿈속 판타지 세계로 들어간 멤버들이 각기 다른 캐릭터로 변신해 업텐션만의 환상을 그려낼 것을 예고했다.



타이틀곡 '유어 그래비티(Your Gravity)'는 중력처럼 어떠한 것도 방해할 수 없는 사랑을 그린 곡이다.



업텐션은 X1(엑스원) 데뷔를 앞둔 김우석과 솔로 활동을 준비하는 이진혁을 제외하고 8인 체제로 이번 앨범 활동을 펼친다.



업텐션 새 미니앨범 '더 모멘트 오브 일루전' 전곡은 22일 온라인에서 공개됐으며, 오는 26일 오프라인 발매된다.



[사진=티오피미디어]



(SBS funE 강수지 기자)