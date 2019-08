에버글로우 무서운 성장세…아이튠즈 K팝 차트 26개국 1위

그룹 에버글로우가 아이튠즈 K팝 차트에서 1위를 석권했다.



에버글로우 소속사 위에화엔터테인먼트코리아는 21일 에버글로우가 전날 아이튠즈 K팝 차트에서 26개국 1위를 차지했다고 밝혔다.



두 번째 싱글 'HUSH' 타이틀곡 '아디오스(Adios)'는 아이튠즈 미국, 캐나다, 오스트레일리아, 일본, 스페인, 프랑스, 러시아, 오스트리아, 브라질, 벨기에, 아일랜드, 슬로바키아, 남아프리카, 태국 등 14개국, 'Hush'는 영국, 독일, 아르헨티나, 이스라엘, 이탈리아, 뉴질랜드, 필리핀, 스웨덴, 터키, 아랍에미리트, 베트남 등 11개국에서 정상을 차지했다. 'You Don't know Me'는 폴란드 1위를 기록했다.



에버글로우는 지난 3월 발표한 데뷔 앨범 'ARRIVAL OF EVERGLOW'로 아이튠즈 K팝 차트에서 19개국 1위를 기록한 바 있다. 5개월 만에 글로벌 입지를 넓히며 가파른 성장세를 보여주고 있다.



'아디오스' 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위, 유튜브 24시간 조회수 월드와이드 1위에 오른 것에 이어, 21일 오전 10시 기준 유튜브 조회수 1420만 회를 돌파했다.



지난 19일 발표한 두 번째 싱글 'HUSH' 타이틀곡 '아디오스'는 모두가 주인공인 당당하고 주체적인 요즘 아이들을 대변하는 곡이다.



에버글로우는 오는 22일 케이블 채널 Mnet '엠카운트다운'에서 컴백 무대를 펼친다.



[사진=위에화엔터테인먼트코리아 제공]



bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr



(SBS funE 강수지 기자)