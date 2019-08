사이먼 도미닉, 오늘(21일) 'make her dance' 발표…루피·크러쉬 지원사격

래퍼 사이먼 도미닉(Simon Dominic)이 신곡 발표 일주일 만에 새로운 노래로 음악 팬들을 찾는다.



사이먼 도미닉 소속사 AOMG는 21일 0시 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널을 통해 사이먼 도미닉 새 싱글 'make her dance(메이크 허 댄스)' 뮤직비디오 2차 티저 영상을 게재했다.



공개된 영상에는 호화로운 수영장에서 다수의 댄서들과 함께 파티와 물놀이를 즐기는 사이먼 도미닉, 루피(Loopy), 크러쉬(Crush)의 모습이 담겼다.



무더운 여름과 잘 어울리는 화려한 영상미, 세 남자의 섹시하면서도 세련된 매력이 'make her dance' 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 증폭시킨다.



'make her dance'는 지난 14일 발표한 신곡 'DAx4 (다다다다)'에 이어 사이먼 도미닉이 일주일 만에 새롭게 발표하는 싱글이다. 루피와 크러쉬가 피처링으로 참여해 기대감을 높인다.



신곡 'make her dance'는 21일 오후 6시부터 각종 음악 사이트에서 만나볼 수 있다.



[사진=AOMG 제공]



(SBS funE 강수지 기자)