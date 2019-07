ITZY(있지), 신곡 'ICY(아이씨)' MV 3000만 조회수 돌파

그룹 ITZY(있지) 신곡 'ICY(아이씨)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3000만 회를 넘어섰다.



ITZY 소속사 JYP엔터테인먼트는 31일 "'ICY' 뮤직비디오는 공개 약 44시간 53분 만인 30일 오후 8시 53분경 조회수 3000만 회를 돌파했다"고 밝혔다.



29일 오후 6시 각 음악 사이트를 통해 공개된 ITZY 미니 1집 'IT'z ICY(있지 아이씨)' 타이틀곡 'ICY'는 31일 오전 9시 기준 네이버 뮤직, 벅스 등 국내 주요 음악 사이트에서 실시간 음원 순위 1위를 기록했다.



음원보다 먼저, 29일 0시 공개된 'ICY' 뮤직비디오는 공개 약 24시간 48분 만에 조회수 2000만 회를 기록한 바 있다. 가파른 조회수 상승세를 보이며 3000만 회를 가뿐히 넘겼다.



이번 새 앨범은 해외에서도 화제다. 30일 오전 8시 기준 멕시코, 말레이시아 등 해외 12개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다.



또한 미국 빌보드는 28일(현지시간) 'ITZY Heats Things Up in Fiery New 'Icy' Video: Watch'라는 제목의 기사를 게재하고 ITZY의 컴백을 조명했다. 빌보드는 해당 기사에서 "ITZY가 전 세계 팬들의 관심을 끈 '달라달라'에 이어 'ICY'를 선보였다. 'ICY'는 청자들에게 긍정적인 메시지를 전하는 노래"라고 호평했다.



[사진=JYP엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)